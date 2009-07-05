نصرآزادانی و تاجیک به دیدار پایانی راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقباتها که در بلگراد جریان دارد حسین تاجیک و علیرضا نصر آزادانی با راهیابی به بازی نهایی باید برای کسب مدال طلا مبارزه کنند.

در وزن پنجم این مسابقات علیرضا نصر آزادانی سرگروه اصفهانی تیم دانشجویان ایران پس از برتری مقابل "چنگ تسانگ" از چین تایپه (7 بر صفر)، "شهبازوف" از آذربایجان( 4 بر صفر)، "لوسیانو اسپینولا" از برزیل(4 بر صفر)و"یانگ سون" از چین (4 بر صفر)به دیدار نیمه نهایی راه یافت. نصر در این مرحله"سباستین لهمانن" از آلمان را نیز یک بر صفر شکست داد و بدون دادن حتی یک امیتاز راهی بازی نهایی شد.

همچنین حسین تاجیک تکواندوکار وزن هشتم تیم ایران که به دلیل غیبت "تئودور سانسون" از هائیتی و آسیب دیده گی "ونجا بابیچ" از صربستان به دور سوم راه یافته بود در این مرحله "آرمان گیلیمانوف" از قزاقستان که در مرحله قبل نماینده کره جنوبی را حذف کرده بود با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد.

تاجیک که توسط برادر خود حسین تاجیک هدایت می شد در بازی برای رسیدن به فینال "رودریگوئز پرز" از مکزیک را 4 بر 3 شکست داد و به بازی پایانی راه یافت. وی نیز برای کسب مدال طلا "کوزانتسف" از روسیه را پیش رو دارد.