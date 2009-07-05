سدهای لاستیکی جدید در بابلسر و فریدنکنار احداث می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله واحد بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری بابلسر گفت: جهت تامین آب زراعی این شهرستان مدیریت متمرکزی را جهت بهره برداری اصولی از آب ذخیره شده در سد البرز که حدود 30 میلیون متر مکعب بوده امسال اعمال کنیم .

وی افزود: در نظر داریم با توجه به شرایط خاص این دو شهرستان جهت تامین آب زراعی سازه متناسب با این مناطق تعریف کنیم که یکی از این طرح ها احداث سدهای لاستیکی لوده با توجه به مصوبه دور دوم سفردولت به استان 2 سد لاستیکی در بابلسر و یک سد لاستیکی در فریدونکنار احداث کنیم.

واحد با اشاره به رشد 109 در صدی سرمایه گذاری در بخش منابع آب استان اعتبارات طرح آبرسانی به شهر های گروه الف در سال جاری را 8 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی یاد آور شد: امسال جهت عبور از بحران کم آبی در فصل گرما علاوه بر استفاده از ظرفیت تاسیسات آبرسانی تعداد پنج حلقه چاه جهت تامین آب شرب این شهرها توسط آبفای شهری ، روستایی و آب منطقه ای حفرخواهد شد .

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: جهت تسریع در طرح آبرسانی تلاش خواهیم کرد خط انتقال آب شرب این شهرها را از دو منطقه بابلسر و بابل شروع کنیم.

مقداد نجف نژاد ، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شهرستان بابلسر و فریدونکنار به جهت اینکه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در سواحل دریا واقع شده اند متاسفانه با وقوع یک بارش بخش وسیعی از مزارع دچار آبگرفتگی شده و این موضوع کشاورزان را دچار مشکلات می کند از طرفی با وقوع یک خشکسالی کوتا مدت اراضی وسیعی دچار تنش آبی می شود.

وی در ادامه بر حل مشکلات کمبود آب آشامیدنی این مناطق تاکید و خواستار توجه بیشتر وزارت نیرو به این مهم شده است.

فرماندار بابلسر نیز با تاکید بر بهره برداری بهینه از منابع آب موجود از رودخانه بابلرود به عنوان یکی از سرمایه های بزرگ خداداد یاد کرد.

وی افزود: شرایط منحصر به فرد این رود خانه در این منطقه موجب شد تا چشم انداز ویژه ای در سواحل این رود خانه به وجود آید وهزاران گردشگرسالانه به این منطقه مراجعه نمایند.