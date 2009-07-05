دوری از تجارب شکست خورده گذشته / در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "حسین الحاج حسن" از نمایندگان فراکسیون پارلمانی حزب الله ابراز امیدواری کرد دولت وحدت ملی بر اساس مشارکت واقعی در تصمیم گیریهای سیاسی برای مقابله با چالشهای خارجی تشکیل شود.



الحاج حسن گفت : اپوزیسون ملی ( جریان هشتم مارس) در برابر تمام طیفهای سیاسی لبنان، انعطاف نشان می دهد.



وی در عین حال در برابر تسلیم شدن در برابر دستورات و فشارهای آمریکایی هشدار داد و نقش دولت آمریکا در لبنان همزمان با تشکیل دولت را زیر سئوال برد.



نوار الساحلی عضو دیگر فراکسیون حزب الله موسوم به "وفاداری به مقاومت" از سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید لبنان خواست دولت جدید را بر اساس اصل مشارکت و وحدت ملی تشکیل دهند.



وی افزود : مشارکت، مسئله آمار یا عملیات ریاضی نیست، بلکه مشارکت واقعی در تصمیم گیری های سیاسی برای رشد و شکوفایی کشور و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان است.



ساحلی از حریری خواست از گذشته درس بگیرد که برخی برای انحصارطلبی و تبدیل دولت به قدرت و تحت کنترل در آوردن تلاش کردند اما نتیجه آن، شکست و ورود به بحران سیاسی خطرناک بود که اگر توافقنامه دوحه نبود، نزدیک بود سبب از هم پاشیدگی کشور شود.



خاطر نشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

پس از آنکه 86 نماینده پارلمان، سعد حریری را برای تشکیل دولت جدید لبنان نامزد کردند، "میشل سلیمان" با صدور فرمانی، فرزند نخست وزیر فقید لبنان را مامور تشکیل دولت کرد.مامور شدن سعد حریری برای تشکیل دولت جدید لبنان پس از پایان رایزنی های دو روزه میشل سلیمان رئیس جمهوری با مقامات و گروههای مختلف صورت گرفت.