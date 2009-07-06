به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، بحث و جدل در مصر بار دیگر درباره نوع تعامل شیخ الازهر با صهیونیست ها بالا گرفته و این درحالی است که روزنامه های مصری روز گذشته تصویری از یک صحنه کنفرانس ادیان در قزاقستان منتشر کردند که دراین تصویر طنطاوی شیخ الازهر در صحن این کنفرانس با یک فاصله کنار شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی نشسته و رئیس جمهوری قزاقستان هم بین آن دو نشسته بود.

این برای دومین بار است که شیخ الازهر با رئیس رژیم صهیونیستی نشست مشترکی دارد.

اولین بار در نشست گفتگوی ادیان در آمریکا در نوامبر 2008 بود که شیخ الازهر با شیمون پرز دست داد و این مسئله واکنش های منفی را در مصر و همچنین در دیگر کشورهای عربی مسلمان داشت.

دراولین واکنش نمایندگان پارلمان مصر با طرح سوالاتی از احمد نظیف نخست وزیر به عنوان وزیر مسئول امور الازهر ، حضور طنطاوی را در این نشست با پرز محکوم کردند و برخی از این نمایندگان خواستار برکناری وی از منصبش شدند و تاکید کردند این اقدام وجهه موسسه الازهر را خدشه دار می کند و عادی سازی روابط وی را با اسرائیل آشکار می سازد.

همچنین " مصطفی بکری " یکی دیگر از نمایندگان مصر نیز این اقدام شیخ الازهر را " یک رسوایی به تمام معنی کلمه " عنوان کرد.

درعین حال 4 تن از نمایندگان اخوان المسلمین پارلمان مصر نیز با طرح سوالاتی از نخست وزیر مصر این حضور شیخ الازهر و همچنین حضور وزیر اوقاف مصر را نیز در این نشست مورد سوال قرار دادند.