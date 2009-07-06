به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، ایران با یک مدال طلا، 3 نقره و یک برنز و مجموع 5 مدال در رده یازدهم نخستین دوره بازی های آسیایی سنگاپور قرار دارد.
در این جدول، چین با 21 مدال طلا، 11 نقره و 8 برنز و مجموع 40 مدال صدرنشین مطلق است.
جدول رده بندی توزیع مدال ها به شرح زیر است:
1- چین با 21 طلا، 11 نقره و 8 برنز
2- کره جنوبی 18 طلا، 14 نقره و 12 برنز
3- تایلند 7 طلا، 5 نقره و 2 برنز
4- ژاپن 5 طلا، 6 نقره و یک برنز
5- سنگاپور 5 طلا، 3 نقره و 12 برنز
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10- کره شمالی یک طلا، 3 نقره و 3 برنز
11- ایران یک طلا، 3 نقره و یک برنز
12- چین تایپه یک طلا، 2 نقره و 6 برنز
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