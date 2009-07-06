مردم افغانستان از نیروهای آمریکایی بیزارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، روستاییان در بعضی از مناطق افغانستان از منازل خود حفاظت می کنند و با نیروهای خارجی در نبردند. این درحالیست که بعضی از روستاییان برای مقابله با فقر به شورشیان طالبان پیوستند.

این روزنامه در ادامه می افزاید: هم اکنون شورشیان طالبان کنترل مناطق هلمند و قندهار را در دست گرفته اند و تنش ها در این مناطق بسیار بالا است. طالبان در مناطق روستایی نفوذ بسیار زیادی دارند و بیشتر مردم حاکمیت آنها را در این مناطق پذیرفته اند .

روستاییان افغانی در مصاحبه ای اعلام کردند که ترجیح می دهند تا حاکمیت طالبان را بر مناطق خود بپذیرند و از حملات هوایی توسط نیروهای خارجی شکایت کردند.

به نوشته نیویورک تایمز از زمان اعزام نیروهای ناتو به مناطق جنوبی در سال 2006 بیشتر ولایت های جنوبی افغانستان مورد حملات خشونت بار قرار گرفته اند و آمار تلفات بسیار بالا است. به دنبال این درگیری ها هزاران نفر از مردم از خانه و کاشانه خود آواره شدند و به شهرهای اطراف پناه بردند.

حمله بیشتر نیروهای آمریکایی به جنوب افغانستان با پایان بن بست موجود میان ناتو و شورشیان طالبان افزایش یافته است. فرماندار ولایت هلمند اعلام کرد از زمانی که شورشیان طالبان به مناطق جنوبی تجاوز کردند، نیروهای بیشتری باید در این مناطق مستقر شوند.

آمریکا هم اکنون در اندیشه تغییر راهبرد خود در افغانستان است، اما با توجه به ادامه حملات موشکی آمریکا به افغانستان به نظر می رسد ایالات متحده به مراتب کار مشکل تری در مقایسه با گذشته در این کشور پیش رو داشته باشد.

بر اساس این گزارش استان هلمند 13 ناحیه دارد و دولت مرکزی در پنج ناحیه از این 13 ناحیه ناموفق عمل کرده و در برخی مناطق دیگر همچون "ناوا" دولت فقط کنترل نقاط کوچکی را در اختیار دارد.

نیویورک تایمز در پایان می نویسد: وضعیت فعلی ارتش آمریکا در افغانستان به مراتب مشکل تر از ماههای گذشته است؛ به طوری که شکست طالبان برای آمریکا امری به مراتب پیچیده تر از گذشته است.