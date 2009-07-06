به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار "مایکل مولن" در مصاحبه ای کوتاه با شبکه خبری CBS با فرافکنی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت : هم دستیابی ایران به سلاح هسته ای و هم حمله آمریکا به تهران، هر دو عواقب خطرناکی به دنبال خواهند داشت.

مولن در ادامه در خصوص این دو موقعیت گفت : هر دو این وضعیتها حقیقتا پیامدهای بدی خواهند داشت.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه بار دیگر به برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و گفت : آمریکا در برابر برنامه هسته ای ایران "پنجره ( رویکرد ) محدودی" دارد که با استفاده از آن می تواند با تهدید هسته ای ایران مقابله کند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز هسته ای ایران فرافکنی می کند که "یوکیا آمانو" روز جمعه بعد از انتخاب شدن به عنوان مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی به صراحت اعلام کرد : "آژانس هیچ مدرکی را مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای در دست ندارد.