به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آغاز فعالیت دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت از ابتدای سال جاری در حوزه هنری استان ایلام، این دفتر 14 تیرماه همزمان با روز قلم به صورت رسمی افتتاح ‌شد.

محمدعلی قاسمی، نویسنده و مسئول دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت حوزه هنری ایلام دربار دفتر ادبیات انقلاب و مقاومت و با تأکید بر تأثیر دین در فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس گفت: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت حوزه هنری با هدف اعتلای هنر متعهد و ادبیات پایداری در سایه ادبیات دینی راه‌اندازی شده و به دنبال کشف و معرفی استعدادهای جوان این حوزه است.

وی درباره چشم‌انداز فعالیتهای این دفتر تصریح کرد: انتشار چهار کتاب در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قالب آثار پژوهشی، شعر و داستان، از جمله برنامه‌های آینده حوزه هنری استان ایلام هستند.

این مسئول حوزه هنری ایلام در پایان یادآور شد: پس از افتتاح رسمی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت، جشنواره ادبی دفاع مقدس را با همکاری سایر نهادها برگزار می‌کنیم.

