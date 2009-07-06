به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری مشترک معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رایزنی فرهنگی ایران در مسکو کتاب "اوصاف عارفان " نوشته صادق محمودی در خرداد ماه 1388 به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.

در بخشهایی از این کتاب که به بررسی اوصاف عارفان حقیقی از دیدگاه حضرت امیر (ع) می‌پردازد آمده است: "عرفان به نوع خاصی از دانش اطلاق می‌شود که با آرامش روحی همراه باشد، بدین سبب در مورد شناخت خداوند عز و جل نیز به کار می‌رود.

برخی عارفان از سخنان حضرت امیر (ع) درباره معرفت خدا چنین استنباط کرده‌اند که ایشان به شناخت خدا از طریق خدا اشاره کرده‌اند. حضرت امیر (ع) همچنین معرفت خداوند را بر معرفت نفس متوقف می‌دانند. امام علی (ع) در بیان اوصاف عارفان به ویژگیهایی از قبیل محبت به خدا، شوق به دیدار محبوب، ترس از خدا و امید به او، عبادت و پرستش خدا، زهد در دنیا، سکوت و گوشه نشینی، ظاهر بشاش ولی در عین حال باطن اندوهگین، امام شناسی، ذکر و یاد خدا، محاسبه نفس، اعتقاد راسخ به جهان آخرت، توکل و … اشاره کرده‌اند."

انتشار این کتاب در چارچوب همکاریهای مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه انجام شده است و کتابهای دیگری نیز در آینده به طور مشترک به چاپ خواهد رسید.

