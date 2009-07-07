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۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

طرح پایلوت درمانگاههای معین تامین اجتماعی در هرمزگان آغاز شد

طرح پایلوت درمانگاههای معین تامین اجتماعی در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: به منظور ارائه خدمات درمان سرپایی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی این استان، طرح راه اندازی درمانگاههای معین تامین اجتماعی به صورت پایلوت اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد توانایی هدف از اجرای این طرح را کاهش هزینه های درمانی سرپایی بیمه شدگان تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: بیماران در این مرکز تنها 10 درصد از هزینه ویزیت پزشک و دارو را پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مرکز هزینه های تزریقات، پانسمان و نوار قلب EKG بیماران نیز به نرخ مراکز دولتی دریافت می شود.

توانایی یادآور شد: این طرح در مرحله اول در شهرستانهای پارسیان، حاجی آباد، بستک و بندرخمیر و منطقه آزاد کیش عملیاتی شده و پس از ارزیابی نتایج اولیه و میزان رضایتمندی و استقبال بیمه شدگان در سایر شهرستانها نیز قابل اجرا خواهد بود.

وی بیان داشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در شهر بندرعباس دارای یک بیمارستان، یک پلی کلینیک تخصصی و دو درمانگاه عمومی و در شهرستانهای بندرلنگه، قشم، میناب، رودان و جاسک نیز دارای درمانگاه عمومی است که راه اندازی درمانگاههای معین در شهرستانهای فاقد درمانگاه ملکی به منظور رفاه حال بیمه شدگان اجرایی شده است.

کد مطلب 907952

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