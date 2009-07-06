به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا (مهار) با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل وجود گرد و خاک و بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، مناطق میدان آزادی، امام خمینی(ره) و بهمن تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق و همچنین منطقه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسیدکربن در شرایط ناسالم قرار دارند.
براساس این گزارش توصیه شده است در مناطق مذکور بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد جدا خودداری کنند.
همچنین از شهروندان تهرانی تقاضا شده است از ترددهای غیر ضرور با خودرو شخصی در مناطق یاد شده جداً خودداری کنند.
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