اعزام تمام کاروانها به مدینه برای اولین بار/ 240دانشجو وارد مدینه شدند

سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای گذشته بسیاری از دانشجویان ابتدا به جده اعزام می شدند و مجبور بودند مسافت زیادی را تا مدینه طی کنند اما امسال تمامی پروازها مستقیم به سمت مدینه است.

وی ادامه داد: نخستین گروه از دانشجویان پسر که شامل 240 نفر می شد شب گذشته (یکشنبه 14 تیر ماه) به مدینه اعزام شدند که در حال حاضر در هتل مستقر شده اند.

رئیس ستاد عمره دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: در مرحله دوم از اعزام 73 کاروان از دانشجویان پسر به عمره دانشجویی اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی 19 کاروان از اساتید و یک کاروان اختصاصی از روسای دانشگاهها به عمره اعزام خواهند شد.

فقیهی ادامه داد: اعزام پسران دانشجو تا 17 مرداد ماه ادامه دارد و نخستین کاروان اساتید نیز در همین تاریخ به عمره اعزام خواهند شد.