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۱۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

فقیهی به مهر داد:

اعزام تمام کاروانها به مدینه برای اولین بار/ 240دانشجو وارد مدینه شدند

اعزام تمام کاروانها به مدینه برای اولین بار/ 240دانشجو وارد مدینه شدند

رئیس ستاد عمره دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: امسال برای نخستین بار پرواز تمامی کاروانهای دانشجویی عمره پسران به مدینه خواهد بود.

سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای گذشته بسیاری از دانشجویان ابتدا به جده اعزام می شدند و مجبور بودند مسافت زیادی را تا مدینه طی کنند اما امسال تمامی پروازها مستقیم به سمت مدینه است.

وی ادامه داد: نخستین گروه از دانشجویان پسر که شامل 240 نفر می شد شب گذشته (یکشنبه 14 تیر ماه) به مدینه اعزام شدند که در حال حاضر در هتل مستقر شده اند.

رئیس ستاد عمره دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: در مرحله دوم از اعزام 73 کاروان از دانشجویان پسر به عمره دانشجویی اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی 19 کاروان از اساتید و یک کاروان اختصاصی از روسای دانشگاهها به عمره اعزام خواهند شد.

فقیهی ادامه داد: اعزام پسران دانشجو تا 17 مرداد ماه ادامه دارد و نخستین کاروان اساتید نیز در همین تاریخ به عمره اعزام خواهند شد.

کد مطلب 907981

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