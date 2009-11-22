کنسرت پریشاد در تالار وحدت

پریچهر خلوتی سرپرست گروه موسیقی پریشاد با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت آثاری از اساتید موسیقی ملی و اصیل ایرانی در دستگاه ماهور،چهارگاه و همایون اجرا می شود ؛یکی از ویژگی های این کنسرت اجرای خانم نازی بخشایش از پیانیست های خوب عرصه موسیقی است که دو ترانه با عنوان "داستان عشق" و "به تو هرگز نگفتم من" را در دستگاه ماهور به روی صحنه می برد.

وی در ادامه افزود : در ادامه این کنسرت قطعات "نمی شه غصه یه لحظه ما رو تنها بزاره" به آهنگسازی محمد سریر ،"شنیده ام که رفتی" از ساخته های عباس شاپوری ،"رها" کاری از رضا یاوری در دستگاه چهارگاه ، "ساغر شکسته" از آثار همایون خرم در مایه اصفهان ،"ای ماه من " و " من که مجنون توام " به آهنگسازی انوشیروان روحانی، "انتظار" از فضل الله توکل و تصنیف "پرسون پرسون" از ترانه های قدیمی اصیل ایرانی اجرا خواهد شد ؛ پایان بخش این کنسرت قطعه "یک شب نیاسودم" با شعر و آهنگ خودم خواهد بود.

سرپرست گروه موسیقی پریشاد در ادامه خاطرنشان کرد : مینا قاسم پور"قانون"،پدیده احرار نژاد "تار"،نیوشا بریمانی "کمانچه"،نازنین پورثانی "تنبک و دایره " و سارا مهرافشا "دف" از نوازنده های این اجرا هستند .