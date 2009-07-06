اماکن ورزشی دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با روسای هیئتهای ورزشی استان اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی مازندران باید ساز و کار لازم را با شناسایی این اماکن برای استفاده مردم فراهم کند.

وی با تاکید بر تقویت ورزشهای شمشیر بازی، شنا و سوارکاری در مازندران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و به ویژه باشگاه ها باید در جهت کاهش هزینه های ورزش برای مردم حمایت شوند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مدیران و فرمانداران برای دلگرمی ورزشکاران در مسابقات حضور یابند، عنوان کرد: دستگاه های متولی زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی و ارائه امکانات بهتر به مردم فراهم و تقویت کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات در خارج از پایتخت در سالهای اخیر با زحمات فراوانی صورت گرفته است، یادآور شد: تماشاگران در میزبانی مسابقات فرهنگ اصیل مازندرانی را رعایت کرده و هیئتهای ورزشی نیز در جهت ارتقا سطح کیفی برگزاری مسابقات ورزشکاران و مردم تلاش کنند.

کریمی ورزش همگانی را پایه و اساس ورزش قهرمانی اعلام کرد و اظهار داشت: ورزش همگانی در جهت سالم نگه داشتن مردم به ویژه بانوان تاثیر بسزایی دارد که مسئولان تربیت بدنی و هیئتها به این امر باید توجه ویژه داشته باشند.

وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی ورزش در مازندران خاطرنشان کرد: هیئتهای ورزشی به دنبال تاسیس شرکت تعاونی باشند تا زمینه کمک مدیران دستگاه های اجرایی در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد.

استاندار مازندران تاکید کرد: هیئتهای ورزشی در تقویت ورزشهای سنتی در شهرها و روستا تلاش بیشتری کنند.

وی در خصوص مشکلات واگذاری اراضی برای سرمایه گذاری بخش خصوص در ورزش گفت: با برگزاری جلساتی بین تربیت بدنی و منابع طبیعی این مشکل را پیگیری خواهیم کرد.