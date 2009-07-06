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۱۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

کریمی:

اماکن ورزشی دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد

اماکن ورزشی دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از دستگاه های اجرایی خواست تا اماکن ورزشی دولتی را در برخی ساعات در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با روسای هیئتهای ورزشی استان اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی مازندران باید ساز و کار لازم را با شناسایی این اماکن برای استفاده مردم فراهم کند.

وی با تاکید بر تقویت ورزشهای شمشیر بازی، شنا و سوارکاری در مازندران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و به ویژه باشگاه ها باید در جهت کاهش هزینه های ورزش برای مردم حمایت شوند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مدیران و فرمانداران برای دلگرمی ورزشکاران در مسابقات حضور یابند، عنوان کرد: دستگاه های متولی زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی و ارائه امکانات بهتر به مردم فراهم و تقویت کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات در خارج از پایتخت در سالهای اخیر با زحمات فراوانی صورت گرفته است، یادآور شد: تماشاگران در میزبانی مسابقات فرهنگ اصیل مازندرانی را رعایت کرده و هیئتهای ورزشی نیز در جهت ارتقا سطح کیفی برگزاری مسابقات ورزشکاران و مردم تلاش کنند.

کریمی ورزش همگانی را پایه و اساس ورزش قهرمانی اعلام کرد و اظهار داشت: ورزش همگانی در جهت سالم نگه داشتن مردم به ویژه بانوان تاثیر بسزایی دارد که مسئولان تربیت بدنی و هیئتها به این امر باید توجه ویژه داشته باشند.

وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی ورزش در مازندران خاطرنشان کرد: هیئتهای ورزشی به دنبال تاسیس شرکت تعاونی باشند تا زمینه کمک مدیران دستگاه های اجرایی در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد.

استاندار مازندران تاکید کرد: هیئتهای ورزشی در تقویت ورزشهای سنتی در شهرها و روستا تلاش بیشتری کنند.

وی در خصوص مشکلات واگذاری اراضی برای سرمایه گذاری بخش خصوص در ورزش گفت: با برگزاری جلساتی بین تربیت بدنی و منابع طبیعی این مشکل را پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 908055

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