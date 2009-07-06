ساخت موش صحرایی روباتیک که با سبیل خود اجسام را شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "روباتیکس لب بریستول" و دانشگاه شفیلد موش صحرایی روباتیکی به نام SCRATCHbot را توسعه دادند که با الهام از عملکرد موش صحرایی واقعی و برخورداری از یک هوش مصنوعی پیشرفته می تواند اشیای اطراف خود را کشف کند.

این محققان در ساخت این روبات، فناوریهای لمسی مصنوعی نوآورانه ای را طراحی کردند که می تواند به درک اینکه مغز چگونه حرکات سیستمهای حسی را کنترل می کند مفید باشد.

این فناوری جدید موجب می شود که این حیوان روباتیک سبیل های خود را در تمام مسیرها حرکت دهد و با استفاده از ریتم دقیق حرکات، جنس، بافت و موقعیت جسم را تصویرسازی کند و تصمیمات سریعی را درباره آن اتخاذ کرده و سپس از این اطلاعات برای ساخت نقشه های محیط پیرامون خود استفاده کند.

تاکنون تمام روباتهایی که برای شناسایی اجسام ساخته می شدند برپایه قدرت بینایی استوار شده بودند اما اکنون این فناوری جدید می تواند روباتهایی را توسعه دهد که با استفاده از قدرت لمس اشیاء و یک هوش مصنوعی پیشرفته اجسام را شناسایی می کنند.

براساس گزارش گاردین، این فناوری روبات را قادر می سازد که در فضاهای تاریک و یا پوشیده از مه که قدرت بینایی در آنها عمل نمی کند نیز به فعالیت خود ادامه دهد.