قدیمیترین انجیل جهان دیجیتال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان هیچ گاه با نسخه های خطی سازگار و مهربان نبوده است به خصوص نسخه هایی که در حدود هزار و 600 سال پیش نوشته شده اند.

یکی از این کتابهای خطی نسخه ای 800 صفحه ای از کتاب انجیل یونانی (Codex Sinaiticus) متعلق به مسیحیان است که در قرن چهارم میلادی نوشته شده و نسخه اصلی آن قدمتی دو برابر نسخه کپی شده دارد. به اعتقاد تاریخدانان این کتاب قدیمی ترین انجیل در جهان است و به همین دلیل مطالعات گسترده ای در سراسر جهان بر روی آن انجام می گیرد.

با این حال به دلیل قدمت و ارزش بالای این نسخه، این کتاب برای دسترسی آسان دانشجویان و محققان و در عین حال حفظ نسخه های خطی از گرد و خاک و دست به دست شدن به نسخه ای دیجیتالی تبدیل شده است تا دانشجویان در تمامی نقاط جهان بتوانند به راحتی به آن دسترسی پیدا کرده و آن را مورد مطالعه قرر دهند.

بر اساس گزارش PC World، دیجیتالی کردن نسخ خطی تاریخی یکی از ایمن ترین شیوه هایی است که می تواند در عین حفظ آثار، استفاده از آن را برای عموم مردم ممکن سازد و به همین دلیل احتمال دیجیتال شدن دیگر آثار تاریخی نوشتاری و تصویری جهان در آینده امری است که ارزش بررسی و سرمایه گذاری را خواهد داشت.