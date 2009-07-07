  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

قدیمیترین انجیل جهان دیجیتال شد

قدیمیترین انجیل جهان دیجیتال شد

تاریخدانان و متخصصان به منظور حفظ قدیمیترین کتاب انجیل خطی جهان آن را به نسخه ای دیجیتالی تبدیل کرده اند تا امکان مطالعه آسان بر روی آن به وجود آمده و در عین حال از معرض نابودی حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان هیچ گاه با نسخه های خطی سازگار و مهربان نبوده است به خصوص نسخه هایی که در حدود هزار و 600 سال پیش نوشته شده اند.

یکی از این کتابهای خطی نسخه ای 800 صفحه ای از کتاب انجیل یونانی (Codex Sinaiticus) متعلق به مسیحیان است که در قرن چهارم میلادی نوشته شده و نسخه اصلی آن قدمتی دو برابر نسخه کپی شده دارد. به اعتقاد تاریخدانان این کتاب قدیمی ترین انجیل در جهان است و به همین دلیل مطالعات گسترده ای در سراسر جهان بر روی آن انجام می گیرد.

با این حال به دلیل قدمت و ارزش بالای این نسخه، این کتاب برای دسترسی آسان دانشجویان و محققان و در عین حال حفظ نسخه های خطی از گرد و خاک و دست به دست شدن به نسخه ای دیجیتالی تبدیل شده است تا دانشجویان در تمامی نقاط جهان بتوانند به راحتی به آن دسترسی پیدا کرده و آن را مورد مطالعه قرر دهند.

بر اساس گزارش PC World، دیجیتالی کردن نسخ خطی تاریخی یکی از ایمن ترین شیوه هایی است که می تواند در عین حفظ آثار، استفاده از آن را برای عموم مردم ممکن سازد و به همین دلیل احتمال دیجیتال شدن دیگر آثار تاریخی نوشتاری و تصویری جهان در آینده امری است که ارزش بررسی و سرمایه گذاری را خواهد داشت.

کد مطلب 908077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها