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۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

ناصر شفق:

مدیران ابومسلم بدون موضع گیری بر این تیم مدیریت کنند

مدیران ابومسلم بدون موضع گیری بر این تیم مدیریت کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: مدیران و مسئولان باشگاه ابومسلم خراسان باید بدون موضع گیری خاص بر این تیم مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر شفق شامگاه دوشنبه در جمع تعدادی از هواداران باشگاه ابومسلم و خبرنگاران محلی در مشهد افزود: کسانی که به دنبال عزت ابومسلم هستند، شاید دنبال ریاست و حکم فرمایی بر این تیم محبوب خراسانی باشند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز، ابومسلم را تیمی دارای پتانسیل بسیار بالا دانست و اظهار داشت: حمایت جامع هواداران و مسئولان این تیم می تواند در جهت ارتقای سطوح مختلف آن نقش به سزایی داشته باشد.

شفق در خصوص برگشت خود به تیم ابومسلم افزود: با توجه به شرایط کنونی لیگ برتر نمی توانم به صورت مستقیم با این تیم فعالیت کنم.

وی در پایان از آمادگی خود برای کمک همه جانبه به تیم ابومسلم خراسان خبر داد. 

کد مطلب 908115

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