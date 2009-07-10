نخبگان ملت را به آشتی ملی فرا خوانند/ لزوم اجتناب نخبگان از حواشی

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب ، واژه "نخبه" را در انحصار مدرک علمی خاصی ندانست و اظهارداشت: نخبگان درهمه حوزه ها به ایفای نقش می پردازند به گونه ای که حتی معتمدین شهر هم می توانند جزء این گروه از جامعه محسوب شوند.



وی با بیان اینکه نخبگان نقش کلیدی واساسی در جامعه دارند، عنوان کرد: در حقیقت این قشر از جامعه ارکان ونقطه ثقل اندیشه وتفکر اجتماعی هستند چراکه مردم با آنان بعنوان گروه مرجع جامعه مشورت می کنند.



نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از نخبگان به عنوان امین جامعه که وظیفه خطیری برعهده دارند یاد کرد وگفت: این گروه مرجع با وظیفه شناسی در برابر مردم باید در مسیر خیرخواهی ، سربلندی ، استقلال وافتخارات اجتماعی حرکت نمایند.



وی در ادامه سخنانش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ، خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات اقتدار وامنیت در جامعه بیشتر شده است به گونه ای که مردم با حضور 40 میلیونی خود پای صندوقهای رای از این عرصه سرنوشت ساز سربلند بیرون آمدند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نخبگان خواست که مردم را به وحدت دعوت نمایند تا در سایه آن آشتی ملی میان جریانهای مختلف سیاسی محقق شود.



وی همچنین نخبگان را به فرا خواندن مردم در جهت رشد وتعالی کشور موظف دانست وتصریح کرد: این قشر از جامعه باید از حواشی فاصله گرفته و به متن بپردازند تا از این طریق ضایعات اجتماعی همچون افراطی گریها واختلافات کاهش یابد .



حاجی بابایی با تاکید بر اینکه نخبگان باید از سخنان تحریک آمیز در جامعه بپرهیزند، یادآور شد: راه رسیدن به وحدت ایجاد محبت ، عقلانیت وتدبیر در جامعه است.