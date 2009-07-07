فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعداد دانشجویان زندانی دانشگاه تهران اظهار داشت: عدد مشخصی را نمی توانم اعلام کنم اما تعدادی از دانشجویان هنوز در بازداشت به سر می برند.

وی ادامه داد: تقریبا تمامی دانشجویانی که در حادثه کوی بازداشت شده بودند به غیر از دو نفر آزاد شده اند که تلاش برای آزادی این دانشجویان هم ادامه دارد.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: دیگر دانشجویان زندانی دانشگاه تهران دانشجویانی هستند که در خارج از محیط دانشگاه دستگیر شده اند که در این مورد هم دانشگاه در حال پیگیری برای آزادی دانشجویان است.

وی درباره برنامه های دانشگاه در رابطه با وقایع اخیر به مهر گفت: کمیته های مختلفی در دانشگاه برای پیگیری موضوع تشکیل شده اند اما تا زمانی که کار به نتیجه نرسد هیچ کدام از این فعالیتها فایده ای نخواهد داشت.

فرهاد رهبر ادامه داد: دانشگاه فعلا در آرامش کامل است و کوی دانشگاه تهران نیز به دلیل تعمیرات دو هفته تعطیل خواهد بود.

در حالی که فرهاد رهبر اعلام می کند دو یا سه تن از دانشجویان کوی دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می برند سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور یکشنبه با اشاره به آزادی تمام بازداشت شدگان کوی دانشگاه گفته بود: تمام بازداشت شدگان با اصرار رئیس دانشگاه و مسئولیت شخص بنده آزاد شده اند.

وی اضافه کرده بود: در جریان کوی دانشگاه عده ای در داخل اقدام به آشوب کرده بودند و عده ای خودسر وارد کوی دانشگاه شده بودند که با یکدیگر درگیر شدند.

احمدی مقدم افزوده بود: در این بین پلیس تعدادی را بازداشت کرد که همگی آنها هم اکنون آزاد شدند.