به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی هاشمی در جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوا که عصر روز دوشنبه به دنبال افزایش میزان آلاینده ها و ذرات معلق در هوای استان تهران برگزار شد گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه امروز تعطیل است و پنجشنبه هم اکثر ادارات تعطیل هستند سه شنبه و چهارشنبه را تعطیل کنیم تا مردم بتوانند با فراغ بال از شهر تهران خارج شده و به شهرهایی که از شرایط بهتری برخوردار هستند سفر کنند.

وی افزود: از صبح امروز تاکنون ماموران ما گزارش کرده اند که راننده 25 دستگاه خودرو دچار مشکلات تنفسی شدند که سریعا به درمانگاهها انتقال داده شدند.