12 تور صنعتی در استان قزوین برگزار می شود

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: استقرار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی یک محیط رقابتی پویا از صنایع همگون ایجاد می‌کند که در واقع شرکت شهرکهای صنعتی با ایجاد محیط امن تولیدی، صاحبان صنایع SMEها را در پرداختن به نوآوریهای صنعتی یاری کرده و این امر منجر به ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌ وری و رشد اقتصادی می ‌شود.

وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی با اعطای یارانه‌ های آموزش، SMEها را در رفع موانع ساختاری، فرآیندی و سیستمی یاری کرده و با ارائه خدمات زیربنایی و اعطای تسهیلات لازم، آنها را در امور تخصصی و تولیدی خود یاری می‌ کند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اشاره به راهکارهای اجرایی تقویت جایگاه صنایع کوچک در صنعت استان افزود: برخی راهکارهای اجرایی تقویت صنایع کوچک استان با هدف توانمندسازی شامل پرداخت تسهیلات، حمایت در راستای رفع مشکل اداری صنایع در ادارات متعدد استانی، پیوند با بخش بازرگانی و بخش صنعت برای تسهیل در تهیه مواد اولیه و فروش تولیدات، پیوند دانشگاه و صنایع، برگزاری دوره‌های آموزشی اعم از مهارتی، مدیریتی و فنی و حرفه‌ ای از جمله راهکارهای اجرایی برای تقویت جایگاه صنایع کوچک در صنعت است.



ناصحی تصریح کرد: برگزاری تورهای صنعتی برای صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی کوچک در داخل و خارج از استان، توسعه خوشه‌ های صنعتی استان، ایجاد مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ایجاد شهرک فناوری در استان برای ارتقای فناوری و سطح تکنولوژی واحدهای صنعتی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی از دیگر اقدامات برای تقویت جایگاه صنایع کوچک است.

وی توسعه پایگاه مجازی SME برای معرفی توانمندی صنایع کوچک استان، ایجاد پایگاه مشاوران صنعتی برای شناسنامه‌ دار کردن مشاوران ذیصلاح و متخصص، حمایت از پایان ‌نامه‌ های دانشجویی دکترا و فوق‌ل یسانس و هدایت آنها برای رفع مشکل صنایع و مطالعات طرحهای پژوهشی در زمینه صنایع کوچک با سر فصلهای اجرایی رفع مشکل صنایع را از دیگر راهکارهای موثر در تقویت صنایع کوچک دانست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در خصوص برنامه‌ های توسعه صنایع کوچک در استان گفت: بر اساس چشم ‌انداز و سند راهبردی شرکت شهرکهای صنعتی، برنامه ‌های مورد نیاز در سال جاری برای توسعه صنایع کوچک شامل پیگیری پروژه ایجاد مراکز ارتقای مهارت در شهرکهای صنعتی لیا و کاسپین از سوی سازمان فنی و حرفه ‌ای استان، اتمام مطالعات احداث شهرک فناوری استان، حمایت شرکتهای فناوری و برگزاری دوره‌های آموزشی به میزان 10 هزار نفر ساعت در سال جاری است.



ناصحی برگزاری 12 تور صنعتی در استان، حمایت از پنج پایان ‌نامه دانشجویی، کمک به برگزاری نمایشگاه تخصصی در سال جاری برای صنایع کوچک، اتمام مطالعات طرح پژوهشی تولید بدون کارخانه، عارضه‌ یابی واحدهای صنعتی و اندازه‌گیری شاخص بهره‌وری انرژی در سال جاری و اجرای طرح مطالعه و شناسایی خوشه‌های صنعتی را از جمله برنامه‌های توسعه صنایع کوچک در استان ذکر کرد.



وی با اشاره به نقش خوشه‌های صنعتی در صنعت کشور بیان داشت: امروزه خوشه‌های صنعتی به عنوان راهبرد توسعه صنعت نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین اعلام کرد: اگر در رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ صورت گرفت، امروز کسب و کار کوچک و احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت صنایع کوچک به سیاستهای توسعه صنعتی تبدیل شده است، به همین منظور بهبود ارتباطات شبکه‌ ای، تاکید بر حمایتهای غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ با واحدهای تقویت مثلث همکاری خوشه‌ها، دولت و دانشگاه مورد تاکید و توجه قرار دارد.



ناصحی خاطرنشان کرد: خوشه‌های صنعتی می‌تواند موتور محرکه اقتصاد منطقه ‌ای و ملی باشد زیرا در نتیجه شناسایی و تقویت خوشه‌ها بنگاه‌های درون خوشه با بازدهی بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات و اولویتهای موجود کار می‌کنند و بازه زمانی واکنش آنها نسبت به بازار بسیار کمتر از حالتی است که به صورت انفرادی فعالیت می‌ کنند.