8500 بنگاه زودبازده اقتصادی کشاورزی در گلستان تشکیل شد

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: این طرحها موجب ایجاد اشتغال برای 9 هزار و 247 نفر در این بخش شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت دو هزار و 187 میلیون ریال برای تکمیل و احداث این تعداد بنگاههای زودبازده اقتصادی بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت شده است.

وی با اشاره به تولیدات بخش باغی استان نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 16 میلوین قطعه نهال و قلمه در نهالستانها و باغات استان تولید شد.

جعفری بیان داشت: از این مقدار، 1.5 میلیون قطعه قلمه، 10 میلیون نهال درختان مثمر و پنج میلیون نهال درختان بی ثمر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: همچنین تاکنون 12 اصله از ژنوتیپهای برتر درختان گردو شناسایی شده که مقدمات استحصال پیوندک از آنها برای تولید نهال در حال انجام است.

وی یادآورشد: حدود هزار و 500 نفر در نهالستانهای استان گلستان فعالیت دارند.