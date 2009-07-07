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۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

8500 بنگاه زودبازده اقتصادی کشاورزی در گلستان تشکیل شد

8500 بنگاه زودبازده اقتصادی کشاورزی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: هشت هزار و 597 بنگاه زودبازده کشاورزی در سه سال اخیر در این استان تشکیل و تکمیل شده است.

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: این طرحها موجب ایجاد اشتغال برای 9 هزار و 247 نفر در این بخش شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت دو هزار و 187 میلیون ریال برای تکمیل و احداث این تعداد بنگاههای زودبازده اقتصادی بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت شده است.

وی با اشاره به تولیدات بخش باغی استان نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 16 میلوین قطعه نهال و قلمه در نهالستانها و باغات استان تولید شد.

جعفری بیان داشت: از این مقدار، 1.5 میلیون قطعه قلمه، 10 میلیون نهال درختان مثمر و پنج میلیون نهال درختان بی ثمر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: همچنین تاکنون 12 اصله از ژنوتیپهای برتر درختان گردو شناسایی شده که مقدمات استحصال پیوندک از آنها برای تولید نهال در حال انجام است.

وی یادآورشد: حدود هزار و 500 نفر در نهالستانهای استان گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 908191

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