به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران مهرماه سالجاری حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا که چین میزبان است را پیش رو دارد. اردوی آماده سازی این تیم که به دلیل امتحانات دانشگاه تعطیل شده بود روز شنبه آغاز شد و اردونشینان بعد از دو روز تمرین در رقابتهای انتخابی شرکت کردند.

در اولین روز مسابقات انتخابی(دوشنبه) کاراته کاهای اوزان سنگین به روی تاتامی رفتند. در وزن 75- کیلوگرم سعید فرخی به عنوان نفر اول انتخاب شد. در این وزن حسن‌بیگی در مسابقات ‌ دوره‌ای موفق به شکست فرخی شده بود اما با توجه به اینکه هر دو کاراته‌کا در پایان این مسابقات به شش برد انفرادی دست پیدا کرده بودند با تصمیم کادر فنی یک مسابقه دیگر بین آنها برگزار شد که سعید فرخی توانست بر حسن‌بیگی غلبه کند.

در وزن 84+ کیلوگرم، ذبیح‌الله پورشیب با کسب هفت برد انفرادی و بدون شکست نماینده ایران در این وزن شد.

در وزن 84- کیلوگرم، مسلم زین‌الدین به دلیل اعتراض به رای داوران از مسابقات حذف شد و در ادامه پیکارهای این وزن نادر جودت و سلطانی هر کدام به چهار پیروزی دست پیدا کردند.

در شرایطی که قرار بود تعیین ملی‌پوش وزن 84 - کیلوگرم کاراته در مسابقه انتخابی صبح سه شنبه بین نادر جودت و سلطانی مشخص شود، کادر فنی تیم ملی کاراته در نشستی، جودت را به عنوان ملی‌پوش این وزن معرفی کرد. جودت در مبارزه مستقیم سلطانی را شکست داده بود.

رقابتهای انتخابی اوزان سبک تیم ملی کاراته امروز( سه شبنه)برگزار می شود.