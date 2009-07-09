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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

16 شی عتیقه با قدمت سه تا پنج هزار ساله در سمنان کشف شد

16 شی عتیقه با قدمت سه تا پنج هزار ساله در سمنان کشف شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از کشف 16 قطعه اشیای عتیقه با قدمت سه تا پنج هزار ساله در سمنان خبر داد.

سرهنگ جلال آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این اشیا پس از سه ماه تلاش و با دستگیری سه نفر شناسایی و کشف شد.

به گفته وی، به دنبال دریافت اخباری مبنی بر خرید و فروش تعدادی اشیای عتیقه در سمنان، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سمنان سه نفر را که قصد خرید و فروش این اشیا را داشتند، شناسایی و دو نفر از آنها را حین جابجایی اشیای عتیقه دستگیر کردند.

وی افزود: از این دو نفر 13 قطعه شی عتیقه کشف شد و متهمان در بازجوییها هم‌دست خود و متهم اصلی این پرونده را معرفی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از منزل این فرد در مهدیشهر سه قطعه دیگر از این اشیا را کشف و ضبط کردند.

به گفته سرهنگ آقاجانی، جام سنگی با قدمت پنج هزار ساله، سرمه ‌دان مفرغی متعلق به یک‌ هزار سال قبل از میلاد و قلاب حلقوی سه هزار ساله از جمله اشیا تاریخی بودند که توسط ماموران آگاهی کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 908220

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