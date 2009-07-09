16 شی عتیقه با قدمت سه تا پنج هزار ساله در سمنان کشف شد

سرهنگ جلال آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این اشیا پس از سه ماه تلاش و با دستگیری سه نفر شناسایی و کشف شد.

به گفته وی، به دنبال دریافت اخباری مبنی بر خرید و فروش تعدادی اشیای عتیقه در سمنان، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سمنان سه نفر را که قصد خرید و فروش این اشیا را داشتند، شناسایی و دو نفر از آنها را حین جابجایی اشیای عتیقه دستگیر کردند.

وی افزود: از این دو نفر 13 قطعه شی عتیقه کشف شد و متهمان در بازجوییها هم‌دست خود و متهم اصلی این پرونده را معرفی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از منزل این فرد در مهدیشهر سه قطعه دیگر از این اشیا را کشف و ضبط کردند.

به گفته سرهنگ آقاجانی، جام سنگی با قدمت پنج هزار ساله، سرمه ‌دان مفرغی متعلق به یک‌ هزار سال قبل از میلاد و قلاب حلقوی سه هزار ساله از جمله اشیا تاریخی بودند که توسط ماموران آگاهی کشف و ضبط شده است.