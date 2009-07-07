۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

به دلیل همنشینی با پرز/

نمایندگان مصر خواستار برکناری شیخ الازهر شدند

به دنبال نشستن شیخ الازهر با رئیس رژیم اشغالگر اسرائیل پشت یک میز طی همایش گفتگوی ادیان در قزاقستان، نمایندگان مصر خواستار برکناری محمد سید طنطاوی از منصبش شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، در پی برگزاری همایش گفتگوی ادیان اول و دوم ژوئیه (10 و 11 تیرماه) در آستانه قزاقستان برگزار شد، محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با شیمون پرز رئیس رژیم اشغالگر اسرائیل در یک میز واحد نشست، در حالی که برخی رهبران ادیان جلسه را به علت حضور پرز ترک کردند.

7 نفر از نمایندگان مصر خواستار استیضاح فوری شیخ الازهر از رئیس جمهوری این کشور شدند و اینکه مسئله شیخ الازهر و وزیر اوقاف مصر را بررسی کنند که در جلسه ای حضور داشتند که پرز در آن مراسم سخنرانی و حتی طنطاوی با او در یک میز نشست.

مصطفی بکری نماینده مستقل مصری اعلام کرد که خواستار عزل شیخ الازهر است زیرا عمل او اهانت به یک مؤسسه دینی را در پی داشته است .چطور او توانسته با کسی بنشیند که قاتل 2 هزار کودک بی گناه در قانا و خرابیهای بی شمار در فلسطین است.

وی افزود: به دنبال افتضاحی که شیخ الازهر در مصافحه با پرز مرتکب شد، اینک با او در یک میز نشست. این یعنی الازهر رژیم اشغالگر اسرائیل را به رسمیت می شناسد و او با علم به این موضوع با او نشسته است. در حالی که این همایش گفتگوی ادیان بوده است نه خطابه سیاسی که پرز بتواند در آن شرکت کند.

این نماینده در ادامه یادآور شد: وی در همایش گفتگوی ادیان در نیویورک در نوامبر سال 2008 با پرز مصافحه کرد که جنجالهای بسیاری به دنبال داشت. طنطاوی در مقابل منتقدان گفت که پرز را نشناخته و با او مصافحه کرده که این مسئله باعث انتقاد فرهیختگان، اندیشمندان و سیاستمداران بسیاری شد. حال با چه توجیهی می تواند بگوید که در یک میز با او نشسته است. 

