دکتر ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معلق شدن ریزگردهای خاکی در اکثر نقاط جوی کشور پدیده نادری است که طی 100 سال گذشته هم مشاهده نشده بود و ممکن است این پدیده پس از گذشت چندروز یا چند صد سال دیگر هم مشاهده نشود و اغلب کارشناسان محیط زیست از واکنشهای غیر کارشناسی خانم واعظ جوادی متعجب مانده اند.

این کارشناس محیط زیست باتوجه به اینکه منشاء ایجاد گرد و غبار ممکن است یکی از کشورهای سوریه،عربستان،کویت و عراق باشد، عقد قرارداد با مسئولان کشورعراق جهت ایجاد فضای سبز و مانچ پاشی در مناطق بیابانی این کشور برای جلوگیری از این پدیده را تنها هدر دادن منابع مالی کشور است.

بر اساس اظهارات دکتر کرمی این اقدام در حالی توسط مسئولان محیط زیست انجام می شود که طی 45 سال اخیر سازمان محیط زیست تنها یک درصد از مناطق بیابانی کشور را مانچ پاشی کرده است.

کرمی افزود: در چنین شرایطی چگونه میتوان صحرای عربستان،کویت، عراق و سوریه را مانچ پاشی کنیم و یا با کدام درخت می توان جلوی گرد وغباری را که از ارتفاع 4 هزار متری البرز عبور کرده و وارد استان گلان شده است بگیریم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بستن قرار داد با کشور عراق جهت جلوگیری از این پدیده که ممکن است تا صد سال دیگر هم رخ ندهد کاری کاملا غیر کارشناسی و بیهوده است. آنهم در شرایطی که به احتمال فراوان منشاء اصلی این پدیده کشور سوریه و عربستان است.

کرمی درباره تاثیرات زیست محیطی این پدیده گفت: ریزگردهای معلق در هوا تنها خاک است و بدن انسان با خاک سازگاری دارد. بنابراین تنها افرادی که دچار بیماریهای تنفسی هستند باید کمی رعایت کنند و از خانه خارج نشوند.