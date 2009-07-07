کارگردان "بیست" گفت: ما در ایران فیلم زیاد میبینیم. به خصوص فیلمهای اروپایی و مستند و سینمای مستقل را دنبال میکنیم. من درباره خودم میتوانم بگویم که حداقل دو ماه پیش از کلید زدن فیلم تازهام فیلمی نمیبینم تا بیشتر روی کارم متمرکز باشم و کارم برای خودم تازگی داشته باشد.
کاهانی، منفرد و کرامتی در نشست پرسش و پاسخ "بیست" در کارلووی واری
کاهانی درباره اینکه دوست دارد با فیلم خود چه پیامی به بینندگان منتقل کند گفت: خیلی اهل پیام دادن نیستم، ولی بدم نمیآید تماشاگر متوجه این بشود که زندگی ادامه دارد و ما در زندگی این حق را داریم که بانشاط باشیم و از فرصتی که زندگی در اختیارمان قرار میدهد بهترین و بیشترین استفاده را بکنیم.
بولتن روزانه جشنواره چهل و چهارم کارلووی واری هم در گفتگویی با کاهانی به مناسبت نمایش "بیست" در بخش مسابقه، فیلم را ارائهگر تصویری واقعگرایانه از شرایط جامعه معاصر ایران دانسته و آن را کمدی تراژیک درباره ماجراهای بسته شدن یک تالار پذیرایی در تهران امروز توصیف کرده است.
کاهانی در این گفتگو که پیش از رفتن به کارلووی واری انجام شده، درباره فیلم ساختن در ایران گفته است: شرایط فیلمسازی در اینجا به ما راههایی تازه آموخته و ما را به این نتیجه رسانده که باید در کارمان خلاقیت داشته باشیم. از سه فیلم من، دو فیلم در ایران به نمایش درنیامده و باز هم خبرنگاران ایرانی من را فیلمسازی خوششانس میدانند.
وی در ادامه افزوده است: در حوزه انسانیت و سینما من هیچ مرزی برای خودم نمیشناسم. من به انسانها و انسانیت علاقمندم و هرگز سعی نکردهام درباره کشوری خاص فیلم بسازم. مضمون و محتوی تمام فیلمهای من انسانها هستند. من هر کجا که زندگی کنم آرزو دارم هیچکس نخواهد دیگران را وادار به انجام کارهای خوب بکند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم کارلووی واری تا 11 ژوئیه (20 تیرماه) در جمهوری چک ادامه دارد. این جشنواره سال 1946 تاسیس شد و مهمترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی است.
