320 مورد جهیزیه به زوجهای تحت حمایت کمیته امداد زنجان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ارزش جهیزیه و هدایای ازدواج اعطا شده به این افراد را بیش از یک میلیارد و 137 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این اقدام در جهت سیاستهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف تسهیل در امر ازدواج جوانان انجام شد.

وی یادآور شد: از این تعداد مورد 179 جهیزیه با اعتباری بیش از 895 میلیون ریال به زوجهای تحت حمایت، 53 مورد جهیزیه موردی با اعتباری 16 میلیون ریال به اقشار آسیب پذیر و 91 مورد هدیه ازدواج با اعتباری بیش از 136 میلیون ریال به فرزندان ذکور تحت پوشش این نهاد اعطا شد.

پورجعفری افزود:‌ هزینه انجام شده برای تهیه جهیزیه این تعداد زوح تحت پوشش، توسط مردم خیر و نیکوکار استان زنجان تامین شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در خصوص فراهم سازی زمینه ازدواج جوانان تحت پوشش گفت:‌ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اهدا جهیزیه و کمک هزینه ی ازدواج،‌ نسبت به زمینه سازی ازداوج بیش از 15 هزار نفر از جوانان تحت پوشش با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال اقدام کرده است.

پورجعفری میانگین شمار بیمه شدگان خدمات درمانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ را در 20 سال گذشته بیش از 22 هزار نفر عنوان کرد و گفت: میانگین هزینه صرف شده برای این تعداد افراد تحت پوشش بیش از 11 میلیارد ریال در سال بوده است.