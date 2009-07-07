عبدالله ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شورای ارزشیابی هنری کنونی مربوط به انجمن خوشنویسان ایران، تلاش خود را برای استیفای حقوق خوشنویسان به کار خواهد گرفت و برای این امر اعلام آمادگی کرده است.

وی ادامه داد: هرچند که خوشنویسان به عنوان هنرمند عاشق هنر خود هستند اما نباید این امر باعث شود که از پیگیری حقوق آنها غافل شویم.

مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان کشور فعالیت شعبات این انجمن در خارج از کشور را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: امید است همه شعبات انجمن در داخل و خارج از کشور هر روز بیش از گذشته از نظر کیفی و کمی ارتقا یابند.

ملکی پور خاطرنشان کرد: شعبه انجمن در ونکوور کانادا و آمریکای شمالی راه اندازی شده که فعالیتهای خوبی داشته است.

وی تعداد اعضای تشکیلاتی و رسمی انجمن را بسیار قابل توجه و مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: تعداد تیراژ چاپ و نشرهای انجمن نیز بسیار مطلوب است که این امر بر اهمیت و اعتبار انجمن می افزاید.