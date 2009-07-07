شهرداری تهران خواستار تعطیلی روز چهارشنبه است

مهندس محمد هادی حیدرزاده با بیان این مطلب افزود: بدنبال افزایش آلودگی هوا شهرداری تهران از روز گذشته نسبت به توزیع ماسک ، کپسول اکسیژن و امداد رسانی به شهروندان و انتقال شهروندانی که دچار حمله قلبی شده اند به مراکز درمانی اقدام کرده است و این کمکها تا رفع بحران و شرایط اضطراری آلودگی هوا در تهران ادامه دارد.

در دو روز گذشته هوای شهر تهران به لحاظ میزان ذرات معلق در شرایط نامطلوبی قرار گرفته و این پدیده جوی که تا پیش از این استانهای مرزی را تحت تاثیر قرار می داد به سمت فلات مرکزی و تهران گسترش یافته است.

مشاور شهردار تهران در حوزه محیط زیست در ادامه تاکید کرد: همچنین یکی دیگر از اقدامات موضعی شهرداری تهران که در ارتباط با رفع آلودگی هوای شهر انجام شده فعال کردن آب نماها و آبیاری مکانیزه شهر تهران است.

حیدرزاده با اشاره به اینکه شورایاری ها آموزشهای لازم را به مردم محلات در مورد مقابله با مشکلات و بیماریهای ناشی از آلودگی ارائه می دهند، گفت: به شهروندان به ویژه سالمندان، بیماران قلبی، ریوی، زنان باردار، کودکان و جانبازان شیمیایی توصیه می شود از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

مشاور شهردار تهران در حوزه محیط زیست افزود: امروز نسبت به روز گذشته ذرات معلق هوا کاهش داشته اما باز هم میزان آلودگی بیش از حد استانداردهای لازم است به همین دلیل در جلسه امروز کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوا که در استانداری تهران تشکیل می شود پیشنهاد مشخص ما این خواهد بود که فردا را نیز تعطیل اعلام کنند.

حیدرزاده به شهروندان توصیه کرد که ماسک به عنوان وسیله شخصی به همراه داشته باشند.