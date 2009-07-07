فعالیتهای انجمن خوشنویسان کرج رشد این هنرفرهنگ را افزایش داده است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن خوشنویسان کشور از پرسابقه ترین تشکلهای هنری کشور است و از نظر کمیت و کیفیت بین سایر تشکلها رقیبی ندارد.

وی ادامه داد: انسان از ابتدای آموختن کتابت و نوشتن با هنر خوشنویسی نیز آشنا می شود و بر خلاف بسیاری از هنرهای دیگر، انسان همواره در زندگی خود با هنر خوشنویسی سر و کار دارد.

عسگری خاطرنشان کرد: ایران را در بسیاری از کشورهای جهان با هنرهای آن می شناسند که هنر خوشنویسی نمونه ای از این هنرها است.

مسئولیت هنر در مواجهه با هجمه های فرهنگی سنگین است

رئیس اداره ارشاد کرج در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: مسئولیت هنر در مواجهه با هجمه های فرهنگی بسیار سنگین است و دست اندرکاران هنرها باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

عسگری ادامه داد: امروزه نمادهای هویتی کشورها با مشکلات جدی مواجه هستند و این امر مسئولیت مار را سنگین تر می کند.

وی انجمن خوشنویسان کرج را انجمنی فعال ارزیابی و عنوان کرد: این انجمن از پرتلاش ترین انجمنهای خوشنویسی کشور است و از مدتها پیش برای برگزاری این همایش تلاشهای زیادی کرده اند که این تلاشها امروز به ثمر رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: عشق، محبت و رفاقت با آثار هنری پیوند خورده است که آثار هنر خوشنویسی نیز از این امر مستثنی نیست.