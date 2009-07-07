زمین لرزه سیرچ در کرمان خسارتی در بر نداشته است

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه ای با قدرت 3.9 ریشتر عصر دوشنبه روستای سیرچ از توابع کرمان را به لرزه در آورد.
وی با اشاره به اعزام گروه های کارشناس برای برآورد خسارات بیان کرد: از این زمین لرزه تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
وی افزود: این لرزش در عمق یک کیلومتری زمین و در 57.66 درجه طولی و 30.12 درجه عرضی رخ داده است.
دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه سیرچ در شهرستان کرمان از ساکنان این منطقه خواست اقدامات پیشگیرانه در خصوص کاهش خسارات زمین لرزه را در این منطقه انجام دهند.
