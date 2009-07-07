۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

زمین لرزه سیرچ در کرمان خسارتی در بر نداشته است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به وقوع زمین لرزه 3.9 ریشتری در حوالی کرمان گفت: از این زمین لرزه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه ای با قدرت 3.9 ریشتر عصر دوشنبه روستای سیرچ از توابع کرمان را به لرزه در آورد.

وی با اشاره به اعزام گروه های کارشناس برای برآورد خسارات بیان کرد: از این زمین لرزه تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی افزود: این لرزش در عمق یک کیلومتری زمین و در 57.66 درجه طولی و 30.12 درجه عرضی رخ داده است.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه سیرچ در شهرستان کرمان از ساکنان این منطقه خواست اقدامات پیشگیرانه در خصوص کاهش خسارات زمین لرزه را در این منطقه انجام دهند.

