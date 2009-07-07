به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی حمید محمدی تولید می‌شود و مهدی امینی‌خواه، علی طالبلو، محمدرضا سهرابی و آزاده ریاضی در آن بازی کردند. این روزها مجیدرضا مصطفوی مشغول صداگذاری و قاسم حاجی‌زمانی موسیقی متن این پروژه را می‌سازد.

داستان فیلم "حرمت" درباره دکتر موسوی است که به دلیل نامساعد بودن وضعیت یک بیمار از عمل کردن او اجتناب می‌کند و بیمار می‌میرد. دو ماه بعد از این اتفاق همسر دکتر موسوی به دلیل دیر رسیدن پول عمل در بیمارستان برزیل می‌میرد و...

عوامل تولید این پروژه عبارتند از یاسر زمانی مدیر تصویربرداری، حیدر حیدری صدابردار، محمد علی‌بک طراح گریم، امیرحسین عنایتی طراح صحنه و لباس و داود فروتن دستیار اول کارگردان.