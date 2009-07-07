به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد قرار است نسخه به تازگی بازیابی‌شده فیلم برنده شیر طلایی جشنواره ونیز 1959 روز اول سپتامبر پیش از آغاز رسمی جشنواره در فضای باز سن پولو به نمایش درآید و مونیچلی 94 ساله هم در این مراسم حضور خواهد داشت. ضمن اینکه شهرداری ونیز هم به همین مناسبت یک میهمانی باشکوه ترتیب می‌دهد.

"جنگ بزرگ" فیلمی جنجالی به تهیه‌کنندگی دینو دی لورنتیس با بازی آلبرتو سوردی و ویتوریو گاسمان بود که داستان آن در جنگ جهانی اول می‌گذشت و سال 1960 نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد. این فیلم همان سال جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر (سوردی و گاسمان) جوایز دیوید دی دوناتلو را از آن خود کرد.

ماریو مونیچلی 15 مه 1915 در توسکانی ایتالیا به دنیا آمد و در 20 سالگی با نویسندگی و کارگردانی "پسران ویا پال" وارد دنیای سینما شد. او در طول بیش از هفت دهه حضور حرفه‌ای در عرصه سینما بیش از 65 فیلم ساخت و دو بار در سال‌های 1963 و 1965 نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی شد.

فیلمساز نامدار ایتالیایی چهار بار در جشنواره برلین حضور داشت و سه بار خرس نقره‌ای بهترین کارگردان را برد. مونیچلی با فیلم‌های خود پنج بار در جشنواره کن شرکت کرد که جایزه‌ای برای او به همراه نداشت. او یکبار در جشنواره مسکو و دو بار هم در جشنواره سن سباستین حضور داشت که از جشنواره اخیر دو جایزه بهترین کارگردان گرفت.

بازیابی فیلم سینماسکوپ سیاه و سفید و 137 دقیقه‌ای "جنگ بزرگ" تحت نظارت جوزپه روتونو فیلمبردار افسانه‌ای این فیلم انجام شده است. جشنواره ونیز برای نخستین بار در 20 سال اخیر با فیلم ایتالیایی "باریا" به کارگردانی جوزپه تورناتوره آغاز می‌شود. ریاست هیئت داوران شصت و ششمین دوره را آنگ لی بر عهده دارد که در 2005 و 2007 شیر طلایی را برده است.