افزایش بی سابقه تماسهای بیماران قلبی و ریوی با اورژانس تهران

دکتر رضا دهقان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد ماموریتهای اورژانس تهران در شرایط اضطرار آلودگی هوا افزایش پیدا نکرده است اما شکایت از بیماریهای تنفسی و قلبی زیاد شده است.

به علت افزایش بی سابقه میزان آلاینده ها و گرد و غبار در تهران، استانهای غربی و جنوب غرب کشور وضعیت این مناطق به حالت بحرانی و اضطرار رسیده است. بطوریکه از روز گذشته از سوی مسئولان حالت فوق العاده اعلام شده است.

مدیر مرکز فوریتهای اورژانس تهران تاکید کرد: ار روز گذشته به دلیل افزایش آلودگی هوا در تهران، 115 پایگاه اورژانس در حالت آماده باش کامل بسر می برند و همچنین اکیپ عملیاتی اورژانس با آمبولانس در میادین اصلی شهر برای امداد رسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی مستقر هستند .

دهقان پور از استقرار اورژانس در 35 میدان اصلی شهر خبر داد و گفت: تا زمانی که بحران آلودگی هوا بطور کامل در شهر تهران برطرف نشده باشد، خدمات رسانی اورژانس به شهروندان ادامه دارد.