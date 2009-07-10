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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

اختصاصی مهر /

نحوه برخورد بادانشجویان متخلف درحوادث اخیر/ حکمی قطعی دریافت نکرده‌ایم

نحوه برخورد بادانشجویان متخلف درحوادث اخیر/ حکمی قطعی دریافت نکرده‌ایم

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم با تشریح مراحل صدور حکم برای دانشجویان متخلف در طول تحصیل گفت: تا کنون هیچ رای قطعی از دانشگاهها مبنی بر تخلف دانشجویی در حوادث اخیر به دبیرخانه شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم نرسیده است.

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشجو به هر شکلی تخلف می کند کمیته بدوی انتظامی در دانشگاه تشکیل می شود و متناسب با تخلف یک تنبیه برای دانشجو در نظر گرفته می شود و حکمی صادر می شود که این حکم به اطلاع دانشجو می رسد و این دانشجو 10 تا 15 روز برای دفاع فرصت دارد و بعد از این دفاع کمیته تجدیدنظر در دانشگاه تشکیل می شود و رای را صادر می کند.

وی ادامه داد: تنبیهاتی که برای دانشجویان در نظر گرفته می شود از یک تا 20 ضعف و شدت دارد که تا حد 12 در اختیار دانشگاه است و بعد از آن به وزارتخانه فرستاده می شوند.

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم اضافه کرد: تا به حال هیچ رای قطعی از هیچ کدام از دانشگاهها در رابطه با تخلف دانشجویی در حوادث اخیر به دبیرخانه نرسیده است.

وی در رابطه با اظهارات محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم مبنی بر برخورد با دانشجویان خاطی در حوادث اخیر افزود: در جریان صحبتهای دکتر ملاباشی نیستم اما تنها در صورتی که از دانشگاهها درخواستی برای ما ارسال شود در رابطه با دانشجویان خاطی تصمیم گیری می شود.

حسن مسلمی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این رابطه به مهر گفت: منظور دکتر ملاباشی این بوده است که با دانشجویانی که با قصد و نیت در حوادث اخیر دست داشته اند برخورد شود نه دانشجویانی که نقشی در حوادث نداشته اند و تنها به بازی گرفته شده اند.

کد مطلب 908310

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