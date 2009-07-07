ملی پوشان جودو حریفان خود را شناختند / قمی و امیرخانی فردا روی تاتامی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو المپیک دانشجویان جهان صبح امروز در بلگراد آغاز شد و جودوکاران دو وزن 100 و 100+ کیلوگرم مبارزات خود را آغاز کردند. تیم ایران در اولین روز مسابقات نماینده ای ندارد.

اما فردا(چهارشنبه) در دومین روز این مسابقات رقابتهای دو وزن 81- و 90- کیلوگرم برگزار خواهد شد. در وزن 81- کیلوگرم که 35 جودوکار حضور دارند ایرج امیرخانی دور نخست با "گیام پولیاکیس" از یونان دیدار خواهد کرد. وی در صورت برتری به دیدار "ایماگوا" از کانادا خواهد رفت.

در وزن 90- کیلوگرم 34 جودوکار به رقابت خواهند پرداخت. حسین قمی دوراول را با قرعه استراحت پشت سر خواهد گذاشت و سپس به دیدار "پول یوارسیک" از اسلواکی خواهد رفت. قمی در صورت برتری با برنده دیدار سوئد و انگلستان دیدار می کند. نماینده ایران اگر این دو بازی را با موفقیت پشت سر بگذارد به احتمال فراوان با "نیشی یاما" از ژاپن برای رفتن به مرحله یک چهارم مبارزه می کند.

پنجشنبه در سومین روز رقابتهای جودو، نمایندگان دو وزن 66 و 73 کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت. در وزن 66- کیلوگرم 36 نفر حضوردارند که محسن غفار دور اول با نماینده استونی و در صورت برتری با جودوکاری از کرواسی مبارزه می کند.

همچنین در وزن 73 کیلوگرم محسن غفار درمیان 37 جودوکار ابتدا با "کرکویچ" از لهستان و در صورت برتری با برنده دیدار ایتالیا و موزامبیک مبارزه خواهد کرد.

در چهارمین روز این رقابتها، جودوکاران دو وزن آزاد و 60 - کیلوگرم به روی تاتامی می روند. قرعه کشی وزن آزاد که به احتمال فراوان حسین قمی نماینده ایران خواهد بود روز پنجشنبه انجام می شود.

در وزن 60- کیلوگرم که 28 جودوکار حضور دارند مصطفی دلیریان دور اول استراحت دارد و سپس با برنده ازبکستان و صربستان مبارزه خواهد کرد.

تیم جودو دانشجویان امروز عصر یک جلسه تمرین سبک را درسالن تمرین مسابقات برگزار خواهد کرد و ساعت 6 صبح وقت محلی امیرخانی و قمی وزن کشی خواهند کرد.