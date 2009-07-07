اخطار مایکروسافت نسبت به اختلال ایمنی رایانه های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایکروسافت درباره آسیب پذیری جدی که درباره رایانه ها وجود داشته و تا به حال ترمیم نشده است اخطار داد. این آسیب پذیری در رایانه هایی وجود دارد که از سیستم عامل ویندوزXP یا ویندوز 2003 و اینترنت اکسپلورر برخوردارند.

این اختلالات می تواند امکان کنترل رایانه های قربانیان را برای هکرها به وجود آورد. در واقع قربانی این اختلال تنها با بازدید از سایتی که قبلا هک شده است رایانه و اطلاعات شخصی خود را با خطری جدی مواجه می سازد.

متخصصان امنیت شبکه معتقدند هکرها به مدت یک هفته است که حملات خود را به این قسمت آسیب پذیر از رایانه ها آغاز کرده اند. در همین راستا تاکنون هزاران سایت به منظور افزایش توانایی هکرها برای دستیابی به رایانه های شخصی هک شده اند. آدرس این سایتها نیز معمولا از طریق نامه های بی نشان الکترونیکی در بخش Spam ارسال شده و کاربر بدون توجه به عواقب احتمالی این نامه ها را باز می کند.

اختلال "روز صفر" یا "Zero Day" که توسط شرکت مایکروسافت معرفی شده است در عین حال می تواند بر روی قسمتی از نرم افزار ویدئویی مایکروسافت اثر بگذارد. این اختلال از این رو به وجود می آید که نرم افزار با اینترنت اکسپلورر در تعامل است و به همین دلیل می تواند مسیرهایی مناسب را برای نفوذ هکرها باز کند.

شرکت مایکروسافت به کاربرانی که از این سیستمهای عامل یا نرم افزارها استفاده می کنند اخطار داد هرچه سریعتر قسمتهای دارای اختلال نرم افزاری رایانه های خود را از طریق سایت رسمی مایکروسافت غیر فعال کنند. این شرکت در عین حال در تلاش است تا برنامه ای را برای رفع این اختلال ارائه کند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، آخرین باری که مایکروسافت موقعیت اضطراری را برای رایانه ها اعلام کرد ماه اکتبر و زمانی بود که میلیونها رایانه در سراسر جهان به کرم Conficker آلوده شدند.