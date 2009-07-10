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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

مجموعه "فرار از زندان" برای شبکه سه دوبله می‌شود

مجموعه "فرار از زندان" برای شبکه سه دوبله می‌شود

مجموعه خارجی "فرار از زندان" به کارگردانی پل شورینگ برای پخش از شبکه سه دوبله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت این مجموعه تلویزیونی محصول آمریکا به کارگردانی شورینگ از سال 2005 شروع شد و در آن دومینیک پورسل، ونت ورث میلر، رابین تونی، پیتر استورمیر به ایفای نقش پرداختند.

ژانر این مجموعه اکشن، جنایی، درام و تریلر است و آهنگساز آن رامین جوادی است. جوادی متولد آلمان و فرزند یک پزشک است.

مجموعه "فرار از زندان" روایتگر یک مرد بیگناه است که به دلیل یک مسئله سیاسی به زندان می‌افتد. برادر این فرد با یک سرقت ساختگی از بانک، شرایطی را ایجاد می‌کند تا دستگیر شده و با برادرش در یک زندان قرار بگیرد. او به دنبال طراحی نقشه فرار خودش و برادرش از زندان است ...

هنوز زمان پخش این مجموعه از شبکه سه مشخص نشده است. علی‌اصغر رمضانی مدیر اداره تامین برنامه خارجی سیما پیشتر اعلام کرده بود اداره کل تامین برنامه سیما قصد خرید و پخش مجموعه "فرار از زندان" را ندارد.

کد مطلب 908331

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