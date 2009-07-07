به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این دو بازیکن پیش از این از علاقه خود برای پیوستن به تیم خوزه مورینیو خبر داده بودند. دکو و کاروالیو با این مربی موفق به فتح جام یوفا و لیگ قهرمانان اروپا با تیم پورتو شده اند.

این در حالی است که ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، اعتقاد دارد این تیم بدون حضور این دو بازیکن هم به قدر کافی قوی هست. موراتی گفت: دکو و کاروالیو؟ این دو بازیکن خیلی خوب هستند اما در این لحظه نیازی به خرید آنها نمی بینم.

کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی چلسی، در خصوص این دو بازیکن گفته است: دکو و کاروالیو بازیکنان چلسی هستند اما چنانچه بخواهند بروند باید با باشگاه صحبت کنند. ما سعی می کنیم بهترین تصمیم را برای آنها بگیریم.