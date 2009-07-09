۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

آقای گل لیگ یک به شاهین می آید

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین پارس جنوبی گفت: عباس پورخسروانی بازیکن فصل گذشته گل گهر سیرجان و آقای گل لیگ دسته اول فوتبال کشور به شاهین بوشهر می پیوندد.

حمید کللی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پورخسروانی که با زدن ۱۸ گل فصل پیش آمار خوبی از خود به جای گذاشته بود با وجودی که از تیمهای ذوب آهن اصفهان و مس کرمان نیز پیشنهادات خوبی داشت اما شاهین را انتخاب کرد و مطمئنم با انگیزه بالایی که دارد یکی از بازیکنان خوب تیم خواهد بود.

وی همچنین از محسن ایران نژاد بازیکن فصل پیش گل گهر سیرجان نیز به عنوان یکی دیگر از بازیکنان مدنظر خود نام برد.

کللی فرد در خصوص جذب بازیکنان فصل گذشته شاهین نیز بیان داشت: با وجودی که در دو روز اول تمرینات شاهین تنها شش بازیکن از تیم فصل قبل حضور داشتند، احتمال اضافه شدن علی ذلکی بدیل و حمیدرضا سلیمانی نیز به این جمع وجود دارد.

