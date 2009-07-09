آقای گل لیگ یک به شاهین می آید

حمید کللی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پورخسروانی که با زدن ۱۸ گل فصل پیش آمار خوبی از خود به جای گذاشته بود با وجودی که از تیمهای ذوب آهن اصفهان و مس کرمان نیز پیشنهادات خوبی داشت اما شاهین را انتخاب کرد و مطمئنم با انگیزه بالایی که دارد یکی از بازیکنان خوب تیم خواهد بود.

وی همچنین از محسن ایران نژاد بازیکن فصل پیش گل گهر سیرجان نیز به عنوان یکی دیگر از بازیکنان مدنظر خود نام برد.