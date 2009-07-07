به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسنعلی غفاری با بیان این مطلب اظهار داشت :‌ امروز نیز مانند روز گذشته سه پایگاه ثابت آمبولانس شرکت شهر سالم در میدان‌های رسالت ، صادقیه و تجریش مستقر بوده تا شهروندان آسیب دیده از آلودگی هوا را در صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل کند همچنین آمبولانس سیار شرکت شهر سالم نیز در صورت نیاز ، پایگاه‌های ثابت را همراهی خواهد کرد.

وی افزود : ‌تعداد مراجعان به پایگاه‌های ثابت شرکت شهر سالم در میادین تهران که دچار تنگی نفس شده‌ بودند روز گذشته به 130 نفر رسید ، همچنین دیروز 20 هزار ماسک نیز توزیع شد که با توجه به خالی شدن انبارها ، برای توزیع مجدد ماسک در روز جاری مجددا تعداد قابل توجهی ماسک خریداری شده است .

مدیرعامل شرکت شهر سالم اظهار داشت :‌ پیش بینی می‌شود امروز تعداد بیشتری ماسک در میان شهروندان توزیع شود.

همچنین بر اساس این گزارش ، درمانگاه‌ منطقه یک شهرداری تهران در میدان تجریش خیابان شهید باهنر واقع شده است . خیابان شریعتی بالاتر از اتوبان همت نرسیده به سه راه ضرابخانه محل درمانگاه شهرداری منطقه 3 است.

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 5 نیز بالاتر از فلکه صادقیه بزرگراه اشرفی اصفهانی و مرکز بهداشتی درمانی منطقه 6 در خیابان ولی‌عصر ( عج ) بالاتر از چهار راه طالقانی کوچه شهید فرهنگ سعیدی قرار دارد.

مراکز بهداشتی درمانی مناطق 8 و 10 نیز به ترتیب در خیابان دردشت پایین تر از گلبرگ ، و خیابان قزوین خیابان برادران عرب بعد از خیابان شهید پهلوانی ضلع شمالی بوستان 22 بهمن واقع شده است.

شهروندان ساکن در منطقه 12 نیز می‌توانند به خیابان شهدا خیابان مجاهدین اسلام خیابان شهید استنکافی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 12 مراجعه کنند ، خیابان دماوند ایستگاه مدرسه نبش خیابان شهید حاتمی نیز نشانی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 13 شهرداری تهران است.

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 16 نیز در خیابان نواب نرسیده به پل حق‌شناس جنب شهرداری ناحیه یک و مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17 در خیابان ابوذر خیابان فیروزی روبروی بوستان شهدای گمنام مستقر است.

شهروندان ساکن در منطقه 19 نیز می‌توانند در صورت نیاز به مرکز بهداشتی درمانی این منطقه واقع در خانی آباد نو خیابان شهید لطیفی ابتدای خیابان میثاق مراجعه کنند.

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 20 واقع در میدان شهر ری میدان معلم ابتدای جاده ورامین ساختمان شماره 2 شهرداری نیز آماده خدمت رسانی به شهروندان این منطقه است.