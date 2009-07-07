امسال 250 تن عسل از زنبورستانهای استان یزد برداشت می شود

سعید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از فروش این میزان عسل در استان یزد، بیش از دو میلیارد ریال عاید زنبورداران این استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: 250 تن عسل پیش بینی شده از 40 هزار کندوی عسل استان یزد برداشت می‌شود.

حبیبی افزود: شهرستانهای تفت و مهریز با بیش از 75 درصد عسل تولیدی‌ از مناطق عمده تولید عسل در استان یزد به شمار می ‌روند.

وی با اشاره به اینکه یزد یکی از استانهای خشک و کم‌ آب کشور به شمار می‌ رود، عنوان کرد: استان یزد در کنار خشکی و کم‌ آبی از کوهستانهای وسیع و غنی برخوردار است و زنبورداری در دامنه ‌های اطراف کوه‌ هایی نظیر شیرکوه و کوهپایه‌ های میانکوه از رونق بسیار خوبی برخوردار است.

تولید عسل در استان یزد کاهش 30 درصدی داشته است

حبیبی ادامه داد: خشکسالی در طول دو سال گذشته خسارات قابل توجهی به صنعت زنبورداری استان یزد وارد کرده است به نحوی که شاهد افت 30 درصدی عسل و وارد آمدن خسارت بیش از 10 میلیارد ریالی به زنبورستانهای این استان بوده ‌ایم.

وی عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، تسهیلات بسیار خوبی در اختیار زنبورداران قرار گرفته و از طرفی شکر یارانه ‌ای نیز به عنوان تغذیه دستی در اختیار زنبورداران قرار گرفته است.

حبیبی همچنین خاطرنشان کرد: داروی رایگان نیز با همکاری اداره کل دامپزشکی استان یزد بین زنبورداران خسارت دیده توزیع شده است.

تسهیلات بانکی در اختیار زنبورداران استان یزد قرار می گیرد

مسئول طیور و زنبورداری جهاد کشاورزی استان یزد اظهار داشت: همچنین برای زنبوردارانی که قصد توسعه زنبورستانهای خود را داشتند یا قصد ایجاد زنبورستانهای جدیدی دارد، از محل بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده تسهیلات خوبی برای خرید کندو در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر هزار و 500 نفر در استان یزد به طور مستقیم و سه هزار نفر به طور غیرمستقیم در بخش زنبورداری این استان مشغول به فعالیت هستند.

حبیبی بیان داشت: عسل تولیدی استان یزد به لحاظ طعم، کیفیت و مواد معدنی دارای رتبه نخست کشور است و در بسیاری موارد حتی در موارد درمانی و دارویی نیز از آن استفاده می ‌شود.