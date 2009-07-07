امکان همکاری گازی ایران و چین تا 100 سال آینده فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر حسین نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت امروز در حاشیه برگزاری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش پالایشگاهی ایران با اشاره به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران، گفت: با توجه به این حجم ذخایر هیدروکربوری، شرکتهای چینی می توانند همکاری های گسترده ای در بخش نفت و گاز با ایران داشته باشند.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با تاکید بر اینکه که شرکتهای چینی از توانمندی و ظرفیت بالای اقتصادی ایران استفاده کنند، تصریح کرد: ایران تاکنون از یک سوم میادین گازی خود بهره برداری کرده و حدود دو سوم آن دست نخورده است و این پتانسیل عظیمی برای همکاری است.

وی با اشاره به برنامه ریزی ایران برای ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت و مایعات گازی، بیان کرد: ساخت این تعداد پالایشگاه فرصت مناسبی برای همکاری های 2 کشور در آینده خواهد بود.

نقره کار در پایان همکاری شرکتهای چینی در بخش بالادستی صنعت نفت را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: شرکتهای چینی طرحهای نفتی و گازی در بخش دریا و خشکی را ظرف مدت 3 سال گذشته با ایران شروع کرده اند.

آخرین وضعیت همکاری های چینی ها در صنایع نفت و گاز ایران

به گزارش مهر در حال حاضر کشور چین دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار می رود، به طوری که واردات نفت این کشور از ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی روزانه 484 هزار و 93 بشکه بوده است.

از سوی دیگر تاکنون شرکت ملی نفت ایران با شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) در فاز 11 پارس جنوبی، سینوپک چین در میدان نفتی یادآوران، سی ان پی سی چین در میدان نفتی آزادگان شمالی، سیونک چین در میدان گازی پارس شمالی، سینوپک چین در بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار، اچ اف سی چین در ترین های 3 و 4 ایران ال ان جی قرار داد امضا کرده است.

همچنین مذاکره هایی با شرکت سی ان پی سی چین برای شروع فعالیتهای اکتشافی دریای خزر، فروش سهام میدان نفتی آزادگان و توسعه میدان نفتی رسالت با شرکتهای کاسل و فراساحل نفت چین در حال انجام است.

گفتنی است، همایش فرصتهای سرمایه گذاری در بخش پالایشگاهی ایران امروز با حضور مقاماتی از وزارت نفت ایران و دهها نفر از فعالان اقتصادی، مدیران شرکتهای نفت و گاز چین و نمایندگان بخش خصوصی در پکن برگزار شد.