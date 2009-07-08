آمار پیشرفت مصوبات استانی در آذربایجان شرقی صحیح نیست

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با تاکید بر اینکه آمار ارائه شده توسط معاون استاندار آذربایجان شرقی نمی تواند چندان قابل اطمینان باشد افزود: تحقق 96 درصدی مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی را نمی توانم تایید کنم.

وی با بیان اینکه نمی توان وزن مصوبات را یکسان در نظر گرفت افزود: همسان قرار دادن مصوبه ای با مضمون نصب یک دستگاه تلفن همگانی در یک روستا با احداث پالایشگاه شهریار و یا اتوبان زنجان - تبریز چه مبنا و معیاری می تواند داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آیا طرحهایی نظیر انتقال آب ارس به دشت مرند و تبریز که از تاثیرگذارترین پروژه ها در تاریخ آذربایجان خواهد بود را می توان با اختصاص چند هزار دلار برای تجهیز دانشگاه تبریز جمع کرد.

رحمانی اظهار داشت: چگونه می توان اعتماد مردم را جلب کرد و در عین حال گفت که مصوبات دور نخست سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی 96درصد پیشرفت داشته است.

نحوه استخراج و ارائه گزارش مصوبات استانی باید اصلاح شود رحمانی

وی با تاکید بر اینکه باید نحوه استخراج و ارائه گزارش مربوط به این مصوباتاصلاح شود ‌گفت: سهم 3.8 درصدی آذربایجان شرقی از تولید ملی، پایین بودن میزان درآمد خانوارهای شهری و روستایی این استان در مقایسه با میانگین کشوری و پایین بودن سهم آذربایجان شرقی از سرمایه گذاری دولتی در این استان به استناد آمارهای رسمی منتشره واقعاً نگران کننده است و هیچ تناسبی با شأن و جایگاه آذربایجان ندارد.

رحمانی ادامه داد: چرا باید آذربایجان شرقی به جز مقطع بسیار محدودی در دوران جنگ جایگاه نخست استانهای مهاجرفرست را به خود اختصاص دهد. ‌این موضوع یک پیام دارد که باید آن را درک کرد.

پیگیری دولت در اجرای مصوبات قابل تحسین است

وی در عین حال تلاش دولت نهم در انجام سفرهای استانی و پیگیری به سرانجام رسیدن مصوبات این سفرها را قابل تقدیر خواند و اظهار داشت: اتخاذ این تصمیمات در جریان سفرها اقدامی ارزنده است اما باید به پروژه های جریان ساز که مبدا حرکتهای جدیدی است توجه ویژه شود.

نماینده تبریز با بیان اینکه هیچیک از دهها پروژه مربوط به سفرهای استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی به پای پروژه اتوبان زنجان- تبریز نمی رسد‌ گفت: در چنین شرایطی چرا باید پروژه جدید تعریف کرد.

طولانی شدن اجرای برخی پروژه ها آنها را قابل تبدیل به آثار تاریخی کرده و می توان آن را به میراث فرهنگی تحول داد نماینده تبریز در مجلس

رحمانی همچنین با اشاره به غفلت دولت از تکمیل پروژه های نیمه تمام افزود: برای مثال پروژه استادیوم یادگار امام خمینی(ره) تبریز که عملیات ساخت آن از سال 61 آغاز شده ‌دیگر برای مردم به عنوان عقده مطرح است و ‌باید این پروژه را به عنوان نمونه ای از پروژه های طولانی مدت به سازمان میراث فرهنگی تحویل داد!

این نماینده مجلس اهتمام ناکافی برخی از مدیران در جذب اعتبارات مصوب را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: گشایش تنها 114 میلیون دلار از 850 میلیون دلار سهم ارزی آذربایجان شرقی از محل سفرهای دور نخست هیئت دولت، جذب پایین اعتبارات تخصیصی به آذربایجان شرقی در قالب طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی و نیز طرح آمایش صنعت رمز عقب ماندگی آذربایجان شرقی است.

وی پیگیری جدی برخی از مصوبات سفر استانی از جمله احیای مجموعه ربع رشیدی، ‌احداث دانشگاه قرآنی، ساماندهی مناطق حاشیه نشین تبریز،‌ احداث دو نیروگاه هزار مگاواتی، آبدار کردن مهرانه رود تبریز و تسریع در اجرای خط دوم آبرسانی تبریز از زرینه رود را از دیگر توقعات مردم و نمایندگان مجلس خواند که نیازمند توجه ویژه دولتمردان است.