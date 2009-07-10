به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه بوخوم جایزه سه فیلمساز ایرانی را که در مجموع 2500 یورو بود، پس گرفتند. برگزار کنندگان جشنواره در توجیه عملکرد خود به بودجه دولتی این جشنواره اشاره کرده و گفتهاند حوادث بعد از انتخابات ایران تا حدی بر روابط ایران و آلمان تاثیر گذاشته و نمیتوانند این جوایز را به فیلمسازان ایرانی بدهند.
فیلم کوتاه "تهران 318 " سوران مردوخی جایزه ویژه بخش سینمای ایران، "مسیر سرد خون" امیر مهران جایزه ویژه بخش انیمیشن و همچنین موسسه "ستاک فیلم" به مدیریت ستار چمنیگول جایزه بهترین موسسه پخش کننده را از نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه بوخوم در آلمان کسب کردند.
بعد از اعلام اسامی این فیلمسازان از طرف مسئولان جشنواره، شب قبل از اختتامیه سه فیلمساز ایرانی به عنوان برندگان جشنواره در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند.
نوزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بوخوم با شرکت فیلمهای کوتاه داستانی و مستند از فیلمسازان سراسر دنیا در روزهای 22 تا 24 خرداد 1388 در شهر بوخوم آلمان برگزار شد.
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