گمیشان بهترین مرکز برای مولدسازی میگو وانامی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رسول عاطفی نژاد بعداز ظهر شنبه در بازدید از مرکز میگوی گمیشان افزود: این مرکز می تواند، نیازها را برطرف کند زیرا از نظر بهداشتی در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد.

وی اظهار داشت: میگو در امر اشتغالزایی و ارزش غذایی اهمیت بالایی دارد و با توجه به توفیقات حاصله در این مرکز، با مجوز این اداره کل و جهت همکاری با شیلات 400 قطعه جهت استفاده به عنوان مولد در مراکز تکثیر به استانهای جنوبی ارسال شد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مثبت تکثیر مولدین ارسالی به جنوب کشور پیشنهاد می شود که شیلات ایران با توجه به عدم وجود آلودگی و بیماری ها در مرکز گمیشان، این مرکز را به عنوان تولید مرکز SPF (مولدین نسل اول که عاری از بیماری هستند) مطرح کند که پشتیبان توسعه صنعت میگو در کل کشور باشد.

مدیرکل شیلات گلستان به جایگاه میگو و پرورش و تکثیر آن در فعالیتهای شیلات اشاره کرد و گفت: پرورش میگوی وانامی در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته و پرورش اینگونه میگو در حال حاضر در برنامه ریزی این اداره کل مد نظر است.

علی اکبر پاسندی افزود: میگوی وانامی در دنیا رتبه نخست گونه های پرورشی را داراست و در برنامه چهارم توسعه جایگاه خاصی دارد، ضمن آنکه این میگو مشکلات خاص میگوی سفید را ندارد.

وی اظهار داشت: در آینده پرورش میگوی کشور با آگاهی کامل و سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت زیرا علاوه بر اشتغالزایی فراوان به کاهش روند صید غیر مجاز آبزیان نیز یاری می کند.

پاسندی خاطرنشان کرد: صنعت پرورش میگو نقش مهمی در امنیت غذایی، تامین پروتئین حیوانی، افزایش سهم غذاهای دریایی در سبد غذایی مردم، جذب سرمایه و ارز آوری را در پی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: از آنجایی که از شاخصهای مهم اینگونه، تراکم پذیری بالا و ضریب تبدیل پایین غذایی است و باتوجه به اینکه از جیره غذایی با پروتئین کمتر برخوردار است، اینگونه می تواند به عنوان گونه اقتصادی پرورش میگو مهم باشد.

مدیرکل شیلات گلستان یادآور شد: این نوع میگو دارای تحمل سرمای بیشتر را در محیط پرورش داراست و تحمل پذیری در شوری پایین تر از دیگر امتیازات این گونه است که می تواند به عنوان مولفه مهم برای توسعه صنعت میگو در صنعت استان باشد.