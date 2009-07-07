آغاز آزمون عملی رشته موسیقی کنکور کارشناسی ارشد از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه 27 خرداد ماه سال جاری سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و اعلام تاریخ برگزاری آزمون مرحله دوم برخی از رشته‌های آزمون کارشناسی ارشد سال 88 براساس در خواست 10 تیرماه دانشگاه هنر آن دسته از داوطلبانی که مجاز به شرکت در آزمون مرحله دوم (آزمون عملی) این رشته هستند باید در زمان های اعلام شده برای آزمون عملی مراجعه کنند.

داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی جهانی (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 17 تیر، داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 18 تیر، داوطلبان رشته آهنگسازی (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 19 تیرماه باید در آزمون مرحله دوم شرکت کنند.

داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی جهانی (ساز تخصصی) در روز 24 تیر، داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی (سازتخصصی) در روز 25 تیر و داوطلبان رشته آهنگسازی (آهنگسازی) در روز 26 تیر ماه باید در آزمون عملی شرکت کنند.