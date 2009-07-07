  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

آغاز آزمون عملی رشته موسیقی کنکور کارشناسی ارشد از فردا

آغاز آزمون عملی رشته موسیقی کنکور کارشناسی ارشد از فردا

سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون عملی مجموعه رشته موسیقی (کد 1360) آزمون کارشناسی ارشد سال 88 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه 27 خرداد ماه سال جاری سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و اعلام تاریخ برگزاری آزمون مرحله دوم برخی از رشته‌های آزمون کارشناسی ارشد سال 88 براساس در خواست 10 تیرماه دانشگاه هنر آن دسته از داوطلبانی که مجاز به شرکت در آزمون مرحله دوم (آزمون عملی) این رشته هستند باید در زمان های اعلام شده برای آزمون عملی مراجعه کنند.

داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی جهانی (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 17 تیر، داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی  (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 18 تیر، داوطلبان رشته آهنگسازی  (الف – سرایش و تربیت شنوایی و ب - پیانو) در روز 19 تیرماه باید در آزمون مرحله دوم شرکت کنند.

داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی جهانی (ساز تخصصی) در روز 24 تیر، داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی (سازتخصصی) در روز 25 تیر و داوطلبان رشته آهنگسازی (آهنگسازی) در روز 26 تیر ماه باید در آزمون عملی شرکت کنند.

کد مطلب 908429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه