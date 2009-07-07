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۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

تحولات امنیتی عراق /

انفجار خودروی بمب گذاری شده در موصل/ دستگیری 9 تروریست در دیاله

انفجار خودروی بمب گذاری شده در موصل/ دستگیری 9 تروریست در دیاله

دستگیری 9 تروریست در استان دیاله از جمله یکی از سرکردگان گروه تروریستی موسوم به عراق اسلامی، انفجار خودروی بمبگذاری شده در موصل و ترور نافرجام یک سرهنگ پلیس از مهمترین تحولات امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و رسانه های عراق، نیروهای امنیتی در استان دیاله، مفتی دولت موسوم به عراق اسلامی و هشت تروریست دیگر را دستگیر کردند.

حمله مردان مسلح به یک ایست بازرسی ارتش در منطقه الخضرا در بغداد به کشته شدن یک افسر پلیس و سه سرباز عراقی منجر شد.

انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر موصل واقع در شمال عراق، یک کشته و چند زخمی به جا گذاشت.

این در حالی است که یک سرهنگ پلیس در موصل از یک سوء قصد نجات یافت ؛ مردان مسلح به سوی این سرهنگ پلیس در خیابان الزهور در شرق موصل تیراندازی کردند که به زخمی شدن وی منجر شد.

نیروهای پلیس در استان بصره نیز موفق به دستگیری سه فرد تحت پیگرد و کشف مقادیری سلاح شدند.

کد مطلب 908437

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