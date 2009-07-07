"فلسفه علم اقتصاد اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی/ دین و اقتصاد؛ نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی/ اسلامیکردن علم اقتصاد؛ مفهوم و روش/ علم اقتصاد اسلامی اهداف، تعریف، وظایف و روش برخی مقالههای چاپ شده در این کتاب هستند .
نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی/ علم اقتصاد اسلامی؛ تعریف و روش/ مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی و جمعبندی و نتیجهگیری دیگر عناوین مقالات و مطالب به چاپ رسیده در این کتاب هستند.
کتاب "فلسفه علم اقتصاد اسلامی" از سوی انتشارات سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 360 صفحه منتشر شده است .
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