"فلسفه علم اقتصاد اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی/ دین و اقتصاد؛ نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی/ اسلامی‌کردن علم اقتصاد؛ مفهوم و روش/ علم اقتصاد اسلامی اهداف، تعریف، وظایف و روش برخی مقاله‌های چاپ شده در این کتاب هستند .

نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی/ علم اقتصاد اسلامی؛ تعریف و روش/ مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دیگر عناوین مقالات و مطالب به چاپ رسیده در این کتاب هستند.

کتاب "فلسفه علم اقتصاد اسلامی" از سوی انتشارات سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 360 صفحه منتشر شده است .